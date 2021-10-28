حظك اليوم برج الحوت الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الحوت يعشقون الانسجام والوفاق ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشياء وفى الناس، كما يتسم بالكرم ومن أبرز عيوبه الكسل

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة، وعليك أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها، وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للعزلة، وينفعك ذلك في تنظيم أفكارك، ومن المهم أن تقتصد في إعلان أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.