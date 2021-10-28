حظك اليوم برج الدلو الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الدلو بالغموض، مما يجعله جذاب للجنس الآخر، كما أنه كتوم لا يبوح بأسراره بسهولة، ويتميز باستخدامه للأسلوب العقلاني في تحليل الأمور الخاصة به.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا، وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.