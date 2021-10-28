حظك اليوم برج الجدي الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، كما أنه لديه قدرة كبيرة على التحكم في النفس، ويتميز بحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم ألا تغامر، وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.