حظك اليوم الخميس 28-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنّها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، ويبحث قطاع كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية عن حظك اليوم، التي تختلف من برج لآخر وفقا لحسابات عالم الفلك.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

حظك اليوم برج الحمل 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك، ومن المهم أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج الثور 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك وقد تقوم بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج السرطان 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك حضورا وسحرا، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الأسد 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمنحك جاذبية وطاقة عاطفية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 28-10-2021 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج العذراء 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخِ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة، ومن السهل الحصول على مساندة.

حظك اليوم برج الميزان 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين بصدق واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 28-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للتخطيط لرحلة أو للقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية.. تتمتع بذهن صافي، وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم برج القوس 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك، ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال، وعليك اليوم ألا تغامر، وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم برج الجدي 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 28-10-2021 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 28-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج الحوت 28-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للعزلة، وينفعك ذلك في تنظيم أفكارك، ومن المهم أن تقتصد في إعلان أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.