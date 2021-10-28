نائبة «التنسيقية» رئيسا للجنة بناء السلام بـ«البرلمان الدولي»

اختار البرلمان الدولي للتسامح والسلام، مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيسة للجنة بناء السلام في العالم، في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كونجرس الجمهورية بكولومبيا.

جدول أعمال الجلسة السابعة

شمل جدول أعمال الجلسة السابعة للبرلمان الحافل بالاجتماعات، لقاء للوفد البرلماني مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، الذي استقبلهم داخل أروقة القصر الرئاسي.

البرلمان المصري

وألقت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، وتحدّثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم، التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت على تفعيل الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25%، والعديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية، الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.