خفض تنسيق القبول بفصول الثانوي المسائية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام، إلى 185 درجة للعام الدراسي 2021/ 2022، لتحقيق رغبات أولياء الأمور في إلحاق ذويهم بفصول الثانوي العام، وفي إطار القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

أسباب خفض تنسيق القبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه وفقاً لأعداد الطلاب المقبولين بالثانوي العام بالمدارس الحكومية في جميع الإدارات التعليمية، تبقى عدد من الأماكن الشاغرة بفصول الخدمات للثانوي العام، حسب النسبة المقررة.

تعليمات للتعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية بالتعميم

وأصدر «سعد» تعليمات عاجلة للتعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية بالتعميم، حتي يمكن للطلاب الراغبين في التقديم والالتحاق بفصول الخدمات، سرعة تقديم ملفاتهم والانتظام في الدراسة.

وحددت الإسكندرية تنسيق الثانوية العامة 2021، وذلك عقب اعتماد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.

مديرية التعليم: مراعاة المعايير المناسبة لجميع الطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تمت مراعاة المعايير التي تناسب جميع الطلاب الذين انتهوا من إتمام الشهادة الإعدادية، وذلك وسط تجهيز لجميع المدارس لاستلام ملفات الطلاب الجدد في الصف الأول الثانوي، مع تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع تقديم الطلاب ملفاتهم للالتحاق بالمدارس الثانوية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.