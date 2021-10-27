«تيا» بطلة الحملة الترويجية للسياحة في شرم الشيخ.. 6 سنوات وتتحدث 3 لغات

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الطفلة تيا حمدي حسن مصرية روسية، 6 سنوات، والتي ستكون بطلة حملة دعائية كبيرة للترويج لأهم المعالم السياحية الشهيرة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد «فودة» أن الطفلة حصلت العام الماضي على المركز الأول على مستوى دولة روسيا في مسابقة ملكة جمال الأطفال، والتي تقدم لها 350 ألف طفل وطفلة على مستوى روسيا، وأصبحت بعد ذلك أشهر موديل للإعلانات في التليفزيون الروسي وكافة الوسائل الإعلانية الروسية.

«تيا» ولدت في شرم الشيخ

الطفلة تيا ولدت في شرم الشيخ لأب مصري يعمل في مجال السياحة منذ سنوات وأم روسية، وتتقن عدة لغات منها العربية والروسية والإنجليزية وتعشق مدينة شرم الشيخ التي ولدت بها، وتتمنى أسرتها المشاركة في حملة دعائية لكافة المعالم السياحية لمدينة شرم الشيخ.

وفي سياق آخر، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ بدأت تستعيد بريقها ورونقها السياحي خلال الفترة الماضية، موضحا أن السياحة بدأت تتوافد على المدينة من كل الدول عقب المجهودات التي قامت بها القيادة السياسية للبلاد من خلال الزيارات التي جرت إلى الدول الأوروبية وروسيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية

وأضاف أن الإشغالات السياحية مرتفعة هذا الشهر لنحو 60%، ويتوقع أن ترتفع النسبة خلال احتفالات الكريسماس إلى 100%، مؤكدا أن منتجعات دهب ونويبع وطابا استقبلت آلاف السياح منذ فتح منفذ طابا ورفع اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك حملات دعائية للترويج للسياحة في شرم الشيخ الفترة القادمة.