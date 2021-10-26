سعر التذاكر ومواعيد الرحلات بخط طيران شرم الشيخ والأقصر

بدأت عمليات البحث تزداد عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حول خط طيران شرم الشيخ والاقصر، بالإضافة إلى عمليات البحث حول سعر التذكرة ومواعيد الرحلات، تزامنا مع تشغيل خط طيران جديد، بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر، غدا، وذلك لأول مرة بهدف تشجيع الحركة السياحة الداخلية، وفقا لما أعلنته وزارة الطيران المدني، حيث جرى الاتفاق علي أن يتم تسيير هذه الرحلة بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر، وذلك بشكل مبدئي.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر تذكرة ومواعيد رحلات خط طيران شرم الشيخ والأقصر، وفقا لما صدر عن وزارة الطيران المدني في هذا الصدد.

سعر تذكرة خط طيران شرم الشيخ والأقصر

وفقا لما صدر عن وزارة الطيران المدنى، يبلغ سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه.

مواعيد رحلات خط طيران شرم الشيخ والأقصر

مرة واحدة أسبوعيا، وفقا لما صدر عن وزارة الطيران المدني، بشأن خط الطيران، الذي سيبدأ تشغيله لأول مرة.

خط طيران شرم الشيخ والأقصر

تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام 2015، وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

إذ تشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

حيث يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول.