مجازاة مسؤول بإحدى الوزارات تعدى بالألفاظ على موظفة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، «م. ب»، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإحدى الوزارت، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب إليه من توجيه ألفاظ نابية لأحد زميلاته.

المتهم وجه ألفاظ خارجة لزميلته

وأكدت المحكمة، أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية لموظفة زميلته، ولدى تواجد المحال، توجهت له وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123لسنة 2020، الذي أصدره المذكور، فوجئت بتعدي المحال عليها بألفاظ نابية، تعف المحكمة عن ذكرها، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة.

وأضافت أنه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات، سوى خلافات العمل الطبيعية، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدى عليها بهذه الألفاظ، وأنها لم ترد عليه، وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق.

المتهم تعد على الشاكية بسبب سؤال

وثبت من شهادة الشهود، وبمناسبة تواجد المحال ونزوله من على السلم، قامت الشاكية بالاستفسار منه عن سبب سحب قرار حافز التميز الخاص بها، فقام المحال بالتحدث معها بنبرة صوت عالية وقام بالتشويح فى وجهها ووجه لها الالفاظ الوادرة بشكوها، وانه لا توجد ثمة خلافات بينهما وبين المحال كما لا توجد خلافات بين الشاكية وبين المحال.

ورأت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، ويكون المحال بذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وتجاوز حدود اللياقة والأدب فى التعامل من زملاءه في العمل، واستخدم ألفاظا يعف عنها كل ذي خلق سليم، فأهدر بذلك كرامة وظيفته، ولم يراع حرمة الوظيفة العامة، ومكان العمل، وهو ما يشكل فى حقه ذنبا يستوجب مجازاته عنه تأديبياً.