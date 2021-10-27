كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية

خدمات إلكترونية عدة، توفرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة ما، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن تلك الخدمات، هى خدمة تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة.

تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الإلكتروني لها، عددا من الخدمات الإلكترونية، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة من خدمات الهيئة «إلكترونيا»، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية، لخدمة سكان المدن الجديدة.

وترصد السطور التالية، مزايا البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مزايا البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية

- تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي من عوامل الفساد.

- يأتي التطوير في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

- يقدم الموقع خدمات متنوعة بعدد 40 خدمة كمرحلة أولى.

- الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة.

- يتيح النظام الإلكتروني مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات «التخطيط العمراني – التخصيص – تسليم الوحدات والأراضي – تراخيص البناء – تراخيص المحال – غيرها».

- يهدف الموقع لتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات.

- المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة يقدم نحو 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات توصيل المرافق.

- الموقع الإلكتروني يتيح إمكان الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيًا، وإمكان رفع المستندات المطلوبة.

خطوات الاتسفادة من البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية

1- يتجه المواطن إلى المركز التكنولوجي بالمدينة التابع لها.

2- تقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة.

3- سترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول، وأخرى بريد إلكتروني تحتوي على بيانات الحساب الخاص.