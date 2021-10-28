استشهاد خفير ومصرع عنصريين إجراميين شديدة الخطورة في الدقهلية

لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما في محافظة الدقهلية، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

كما أسفرت عمليات ضبط وملاحقه العناصر الإجرامية، عن استشهاد خفير وإصابة أحد الضباط وخفير نظامي.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة.

وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، وجه مأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية أحدهما محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـي قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات، حال اختبائهما بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة دكرنس.

ضبط 15 كيلو بانجو وبندقيتين آليتين

ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما، وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - وجوال بداخله 15 كيلو جرام من مخدر البانجو - ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.