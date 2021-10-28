رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع طالب دهسا أسفل عجلات قطار في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
04:02 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
قطار

قطار

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، في محافظة الدقهلية أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره المزلقان أمام تمثال أم كلثوم بمدينة السنبلاوين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع طالب بالسنبلاوين  

تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، من بعض الأهالي بمصرع صبي أسفل عجلات أحد القطارات أمام مزلقان أم كلثوم، وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطالب «اسماعيل أبو ليله»، 15 سنة، طالب بمدرسة الصنايع، ومقيم بقرية كفر بدوي، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

مصرع «أزهري» دهسته سيارة نقل ثقيل في الدقهلية

تفاصيل مصرع شخص وإصابة 2 في انفجار أسطوانة أكسجين في الدقهلية

مصرع طفل دهسته سيارة ملاكي خلال زفة عروسة في الدقهلية

مصرع مزارع سقط من أعلى عربة قش أرز في الدقهلية.. أصيب بشلل رباعي وتوفي

«لضعف نظرها».. مصرع ربة منزل تناولت حبة غلة سامة بالخطأ في الدقهلية

مصرع عامل بمزرعة دواجن صعقا بالكهرباء في الدقهلية