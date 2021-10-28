مصرع طالب دهسا أسفل عجلات قطار في الدقهلية

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، في محافظة الدقهلية أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره المزلقان أمام تمثال أم كلثوم بمدينة السنبلاوين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع طالب بالسنبلاوين

تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، من بعض الأهالي بمصرع صبي أسفل عجلات أحد القطارات أمام مزلقان أم كلثوم، وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطالب «اسماعيل أبو ليله»، 15 سنة، طالب بمدرسة الصنايع، ومقيم بقرية كفر بدوي، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.