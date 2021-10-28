10 طرق لمواجهة الأمطار الغزيرة والرعدية.. تجنب الأماكن المكشوفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار، وتتفاوت في شدتها على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون رعدية في بعض الأحيان.

ومن هذا المنطلق، قدّمت إدارة الحماية المدنية عددًا من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها أثناء تساقط أمطار وحدوث سيول وبرق، لتفادي المخاطر خلال موجات الطقس السيئ كالصعق الكهربي.

نصائح الحماية المدنية خلال موجات الطقس السيئ

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقاً، إنّه يجب على المواطنين اتباع إرشادات وتعليمات المرور والقيادة على الطرق لتجنب الحوادث، والحفاظ على الأرواح، موضحا أنّ الحماية المدنية تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية، للتعامل مع السيول والفيضانات، حيث ترفع درجات الاستعداد القصوى، في وحدات وإدارات الإنقاذ، للتدخل الفوري حال طلب المساعدة، من أجل تأمين المواطن وحفاظا على الأروح.

وتضمنت إرشادات الحماية المدنية التالي:

1ـ توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، إضافة إلى تجنب ضغط الفرامل بصورة مفاجئة، والتأكد من وجود وصلاحية وسائل الإنذار والتعامل مع الخطر حال حدوثه.

2ـ متابعة النشرة المرورية والاطلاع على خرائط الطرق المغلقة وبدائلها، المقدمة من الهيئة العامة للمرور، قبل الخروج من المنزل.

3ـ عدم السير بجانب أي جسم قابل للتحرك بواسطة الرياح، مثل الأشجار، أو الأعمدة، وعدم ترك السيارات بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار خاصة خلال نشاط الرياح.

4ـ يحظر ملامسة الأعمدة الكهربائية أو أعمدة الإنارة الموجودة على الطرق، لتفادي مخاطر الصعق بالكهرباء.

5ـ في حال حدوث البرق، يحظر التصوير بالهواتف المحمولة أو استخدامها، لتفادي استهدافك من قبل الصواعق الكهربائية.

6ـ يلزم كبار السن والأطفال المنازل، وتجنب خروجهم للشوارع خلال موجات الطقس السيئ.

7ـ حال الشعور بأي أخطار ناتجة عن مشاكل هطول الأمطار، يرجى الاتصال فورا على أرقام الخط الساخن التابعة للحماية المدنية، للتعامل معها.

8ـ تخزين كمية من المياه بصفة مستمرة تحسبا لقطع المياه في أي وقت، بسبب الضغط على الشبكات نتيجة الأمطار.

9ـ مراجعة الوصلات الكهربائية المكشوفة كالموجودة بالأسطح والشرفات والتأكد من سلامتها، لتجنب حدوث ماس كهربائي، كما يفضل فصل الكهرباء عن المنازل في حالة السيول الشديدة، وعدم الخروج للشوارع.

10ـ يحظر الوقوف بالأماكن المكشوفة خلال حدوث البرق والرعد، لتفادي خطر الشحنات الكهربائية الناتجة عن البرق.