بريطانيا تزيل جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا

أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، أنه تم إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء، المرتبطة بكورونا، مشيرا إلى أنه ابتداءً من أول نوفمبر المقبل، سيتم إلغاء اللوائح الحمراء للدول، بحسب ما نقلته «العربية نت».

وكان مطار هيثرو بلندن، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، قد قال منتصف العام الجاري، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين، وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.

وقال جون هولاند-كاي، الرئيس التنفيذي للمطار، إن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25%، مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50%.

العمل من أجل عودة آمنة للسفر

وتدرس حكومة بريطانيا، منذ منتصف العام، تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين، الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لشبكة «سكاي نيوز البريطانية»، إن الحكومة تعمل مع القطاع من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة، وهي الصحة العامة.

وأضاف: «إدراكًا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج التلقيح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي».