مصرع وإصابة شخصين في حادثين منفصلين بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادثي سير متفرقين علي طرق محافظة جنوب سيناء، حيث تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارين منفصلين يفيدان بوقوع حادثي سير على الطريق الدولي الجديد.

مدير الأمن تلقى البلاغ الأول من قسم شرطة طور سيناء، يفيد بوقوع تصادم على بعد 15 كيلومتراً من كمين «فيران»، تجاه الطور بين سيارتين، سيارة جامبو ثلاجة رقم (4217 ج و)، مع سيارة نقل رقم (5871 ر ف د)، بعد المفارق بـ15 كم اتجاه الطور علي الطريق الدولي الساحلي، أسفر الحادث عن مصرع «مصطفى محمود زكي»، 59 سنة، من محافظة جنوب سيناء.

النيابة تفتح تحقيقاً في الواقعة

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، واُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

البلاغ الثاني تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم (7967 ن ر د)، بعد كارتة ابوزنيمة اتجاه رأس سدر، أسفر الحادث عن إصابة «مرزوق لمعي داوود سليمان سليمان»، 50 سنة، من محافظة البحر الأحمر باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ، وجرح قطعي في الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل المصاب إلى مستشفي ابورديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.