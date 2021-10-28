ضبط شخص استولى على مليوني جنيه من 6 مواطنين في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بالنصب عليهم وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً؛ من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية.

تمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه، حيث توقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.