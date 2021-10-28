رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط شخص استولى على مليوني جنيه من 6 مواطنين في الإسكندرية

كتب:

الوطن
02:11 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
كلابشات

كلابشات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بالنصب عليهم وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً؛ من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية.

تمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه، حيث توقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الأموال العامة» تكثف حملاتها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال

ضبط شخص نصب على آخر بحجة تعيين أقاربه بالحكومة في سوهاج: «علاقاتي واصلة»

ضبط صاحب محل هواتف نصب على مواطني البحيرة في 5 ملايين جنيه

ضبط شخص نصب على اثنين بالإسماعيلية في 400 ألف جنيه: هتاجرلكم بالفاكهة

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض بنوك أجنبية لوقائع نصب بـ3 ملايين جنيه