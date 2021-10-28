أسعار زيت التموين الجديدة.. تعرف على كل التفاصيل

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار زيت التموين الجديدة، مؤكدا أنه نظرا لارتفاع سعر طن الزيت الخام، سيتم تحريك أسعار زيت التموين على النحو التالي بداية من شهر نوفمبر المقبل.

25 جنيها للزجاجة في أسعار زيت التموين الجديدة

- زجاجة زيت التموين 1 لتر، سيتم رفع سعرها من 21 جنيها إلى 25 جنيها.

- زجاجة زيت التموين 800 مللي سيتم رفع سعرها من 17 جنيها إلى 20 جنيها.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أهم التصريحات التي أدلى بها وزير التموين والتجارة الخارجية، حول أسعار زيت التموين الجديدة، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار مع مطلع شهرنوفمبر المقبل.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن أهم اسباب ارتفاع أسعار زيت التموين الجديدة، أن مصر جزء من دول العالم، وهي بلد مستورد للزيوت لسد كافة احتياجاتها من هذا المنتج.

تحريك أسعار زيت التموين الجديدة بسبب زيادة الاستيراد

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن نسبة استيراد مصر من الزيوت لسد الاحتياجات، تصل إلى 97% من الزيوت الخام، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على زراعة 250 ألف فدان فول الصويا، لإنتاج زيت لاستخدامه في البطاقات التموينية.

وأشار المصيلحي، إلى أن أسعار السكر والقمح والزيت تحركت في يناير الماضي، والدولة قادرة حتى الآن على الحفاظ على الأسعار المطروحة للمواطنين على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن استقرار وجودة السلعة أمر مهم جدا، لذلك نعمل على استقرار المخزون الاستراتيجي، ونتواصل مع وزارة الزراعة على سعر استلام طن القمح من المزارعين في الموسم الجديد طبقا للأسعار العالمية.

«الوطن» تنشر أهم أسعارالزيوت العادية خارج التموين، خلال عام 2021:

- سعر الزيت كرتونة «هدية» 257 جنيه، عدد 12 زجاجة، سعر الزجاجة 21.41 جنيه.

- سعر الزيت كرتونة «ذرة 3 لتر» 270 جنيه، عدد 4 زجاجات، الواحدة بـ67.5 جنيه.

- سعر الزيت كرتونة «ذرة 2 لتر» 270 جنيها، عدد 7 زجاجات، وسعر العبوة 47 جنيه.

- سعر الزيت كرتونة «عباد الأصيل» 215 جنيه، عدد 6 زجاجات الواحدة بـ35.80 جنيه.

- أسعار الزيت التجزئة: سعر زيت كريستال ذرة 800 ملي 34 جنيها.

- سعر زيت كريستال عباد 800 ملي 28 جنيها.

- سعر زيت كريستال ذرة 1.6 لتر 55 جنيها.

- سعر زيت عباد 2.2 لتر 72 جنيها.

- سعر زيت عافية ذرة 800 ملي 34 جنيها.

- سعر زيت عافية عباد 800 ملي 28 جنيها.

- سعر زيت ممتاز خليط 700 ملي 17 جنيها.

- سعر زيت خليط 1 لتر 22.5 جنيها.

- سعر زيت حلوة خليط 1 لتر 22 جنيها.

- سعر زيت حلوة خليط 5 لتر 105 جنيهات.

- سعر زيت قلية خليط 800 ملي 17 جنيها.

- سعر زيت عافية ذرة 2.2 لتر 85 جنيها.

- سعر زيت عافية عباد 1.6 لتر 51 جنيها.

- سعر زيت عافية عباد 2.2 لتر 70 جنيها.