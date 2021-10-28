بدء تطعيم العاملين بشركة «توزيع كهرباء جنوب القاهرة» بلقاح كورونا

حرصت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، برئاسة المحاسب محمد السيسي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، على تطعيم العاملين في الشركة، بلقاح كورونا، ممن سجلوا أسماءهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

التطعيم بصالة الاشتراكات الجديدة بشبكات وإيرادات الهرم

وأعلنت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، في بيان، عن بدء حملة تطعيم العاملين اليوم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد منصور، وشركة الخدمات الطبية برئاسة الدكتور محمد سليم، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، مشيرة إلى تطعيم 289 من العاملين بتحكم وشبكات وإيرادات الهرم، في صالة الاشتراكات الجديدة، التي تم تجهيزها لتطعيم العاملين على أن يتم استكمال باقي العاملين بشبكات وإيرادات الهرم الأحد المقبل.

توفير فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة والفروع التابعة

وأشار البيان، إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الصحه بالجيزة، تم توفير فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة والفروع التابعة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم إعداد مخطط كامل والإسراع في استكمال تلقي جميع العاملين بالفروع التابعة، خاصة الكوادر الفنية والعاملين بالحفر والشبكات والصيانة الطارئة للتطعيم، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لضمان انتظام العمل والحفاظ على الصحة العامة حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

وأضاف البيان، أن هناك جهدا كبيرا مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الجيزة، ووجهت الشركة الشكر والتقدير للاطباء والفنيين واللجنه النقابية على حرصهم على تطعيم جميع الموظفين.

الإدارات التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتضم شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة بمحافظة الجيزة، إدارات وشبكات «الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة».

فيما تضم شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة بمحافظة القاهرة ادارات وشبكات «غرب القاهرة والسيدة زينب والقلعة والمقطم والبساتين والمعادى وحلوان و15 مايو».