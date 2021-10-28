تعرف على ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف، مؤكدة أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والأوقاف، وحرصهما على توفير السماد للمزارعين من مستأجري ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، تم التنسيق بين الوزارتين على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم «شتوي وصيفي» بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف.

ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، ضوابط صرف السماد لمستأجري أراضي الأوقاف، مشيرة إلى أن خطوة تحديد الأسماء جاءت حتى يتسنى لوزارة الزراعة سرعة صرف السماد المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف.

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية على جميع مناطق هيئة الأوقاف بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد، وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى.

سرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف

وشددت على أنه على جميع المستأجرين والمنتفعين بأي من أراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021م حتى يتسنى لها تسليم باقي الكشوف لمديريات الزراعة.

وكان وزير الزراعة، شدد على إنهاء أزمة إصدار كروت الفلاح بشكل فوري، لافتا إلى أن توجيهات وزير الزراعة، تضمن السماح للمزارع بصرف السماد عبر كارت الموسم الماضي، مع إخطار المزارعين بالمقار المخصصة لإصدار الكروت الخاص بهم.

أكثر من 3 ملايين «كارت فلاح»

ووجه بمنح المزارعين تسهيلات فيما يخص إتاحة استمارات جديدة للمزارعين الذين لم يحصلوا على كروت، لتتوفر لهم خلال 15 يوما، مع صرف 50% من الأسمدة، والسماح للورثة بتفويض أحدهم عبر الرقم القومي للحصول على 50% من الأسمدة، لحين صدور كارت الفلاح خلال 15 يوما.

وأصدرت الوزارة أكثر من 3 ملايين كارت حتى الآن، بنسبة توزيع تخطت 1.5 مليون.

وتناشد الوزارة المزارعين بسرعة استصدار الكارت للتمكن من الحصول على كافة الخدمات الحكومية.