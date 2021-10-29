غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع مراد، جزئيا، بواقع حارة مرورية فقط، ومطالع كوبري الساحل فى الإتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة

وأكدت المحافظه في بيان لها، اليوم، بدء الإغلاق الجزئي لكوبري الجيزة المعدني لاستكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

ولفت البيان أن الغلق الجزئي للمنزل المؤدي لشارع مراد يتضمن غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام بدأت صباح اليوم من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة علما بأن أعمال الغلق الجزئي تتم بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

سرعة إنجاز الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهندس طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعه الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة.

تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية

في نفس السياق أغلقت أجهزة محافظة الجيزة، بشكل جزئي مطالع كوبري الساحل فى الإتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات والوراق، اتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى لتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمدة 3 أيام بدأت اليوم وتنتهى فى الساعة الــ 5 من صباح الأحد المقبل على مدار الــ 24 ساعة ودون تعطيل لحركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية ونشر الخدمات المرورية بنطاق الأعمال لتسيير الحركة المرورية.