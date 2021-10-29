سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.. مستقر في بداية تعاملات الجمعة

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليظل عند متوسط 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات، مساء أمس الخميس، وذلك لأن يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

وتقدم جريدة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، أسعار صرف الدولار وباقي العملات الأجنبية والعربية بشكل دوري، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، خاصة البنوك الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، صباح اليوم الجمعة، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي

فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه، بفروع بنك فيصل الإسلامي، 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بمستهل تعاملاته اليوم الجمعة.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وبالنسبة إلى سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، فقد وصلت إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ «الدولار في مصر»

داخل 3 بنوك؛ البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك الاستثمار العربي، سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه أعلى سعر شراء في السوق المحلي، ليصل إلى 15.68 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ «الدولار في مصر»

وفي المقابل، سجل سعر شراء الدولار أدنى مستوياته بالسوق المحلية، داخل 3 بنوك، البنك الأهلي وبنك مصر والمصرف المتحد، عند 15.64 جنيه.