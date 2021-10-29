توافد أعضاء «بنها الرياضي» على التصويت في انتخابات النادي (صور)

توافد أعضاء نادي بنها الرياضي، على لجان التصويت في انتخابات النادي، اليوم، وأكد بيان للنادي أن إجمالي عدد الأعضاء 15827 عضوا ومن له حق التصويت والحضور 9854 عضوا.

وكيل شباب القليوبية يتابع الانتخابات

وتابع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء الانتخابات لضمان الشفافية.

وكيل شباب القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية

واطمأن وكيل الوزارة على توافد أعضاء الجمعية العمومية على انتخابات نادي بنها الرياضي بالقليوبية وذلك لاختيار مجلس الادارة الذي يمثل النادي وفقا لقانون الرياضة.

وشهد النادي استعدادات كبيرة للانتخابات واستقبال الأعضاء وتشكيل اللجان الانتخابية تحت إشراف قضائي واللجنة الإدارية المعاونة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

«الصبروط»: نلتزم بكل الإجراءات الوقائية

وأكد «الصبروط»، على الالتزام التام بتنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق وبما يضمن شفافية العملية الانتخابية ودعمها، مشددا على أهمية التزام الحيادية والنزاهة الانتخابية، واتباع الإجراءات الاحترازيه والوقائية وتعقيم اللجان والتزام الناخبين بالتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات .

وفي وقت سابق أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المديرية تتابع الاستعدادات لإجراء انتخابات نادي بنها الرياضي والمقرر إجراؤها اليوم الجمعة اعتبارًا من 9 صباحا وحتى 7 مساء وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار كورونا.

وأضاف الصبروط في تصريح صحفي أن الانتخابات ستتم وسط إشراف قضائي وتم استبعاد جميع موظفي النادي من المشاركة في الانتخابات أو الترويج لأي مرشح عبر الدعاية الانتخابية والتزام الحيادية مشيرًا إلى تشكيل لجنة إدارية محايدة من مديرية الشباب والرياضة، فضلا عن أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تتكون من 3 مستشارين وتم تجهيز صندوق في كل لجنة.