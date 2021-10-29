تراجع أعداد رحلات البالون الطائر بمنطقة القرنة غرب الأقصر

شهدت محافظات الأقصر، تراجعًا في عدد رحلات البالون الطائر بسماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث بلغ عدد الرحلات المحلقة في سماء المنطقة 15 رحلة بالون طائر، على متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات أبرزها «الروسية، الأمريكية، الفرنسية، الجورجية»، وغيرها من الجنسيات الأجنبية من السياح والتي جاءت إلى مصر لمشاهدة معالمها السياحة والأثرية والتاريخية.

رحلات سياحية من دول أسبانيا وفرنسا

ويستقبل مطار الأقصر الدولي هذه الأيام عددًا من الرحلات السياحية من دول أسبانيا وفرنسا ورومانيا، بشكل أسبوعي على متنها عدد من السياح الأجانب من دول فرنسا وأسبانيا ورومانيا وغيرها من الدول الأجنبية، يأتون بشكل خاص لمحافظة الأقصر للتعرف على الحضارة المصرية القديمة داخل المعابد والمناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي بالمحافظة السياحية.

إجراءات احترازية للحد من كورونا

وتشهد الجولات السياحية بمحافظة الأقصر، إجراءات وقائية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار الفيروس بين السياح الذين يتوافدون على البر الغربي و معابد الأقصر «الدير البحري ، وادي الملوك، وادي الملكات، مقابر النبلاء، دير كارتر، منطقة العساسيف والتي تضم عددا من المقابر الفرعونية القديمة»، وغيرها من المناطق الأثرية والمعابد، فضلًا عن معابد البر الشرقي من معبدي الأقصر والكرنك ومتحف التحنيط بالأقصر في مدينة الأقصر.