لخدمة 176 ألفا.. تعرف على خطوات تطعيم العاملين بالكهرباء بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد سليم رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة قامت بتطعيم مايقرب من 34 ألفا من العاملين بجميع القطاعات التابعة لوزارة الكهرباء، لافتا إلى أنه من المستهدف تطعيم 176 ألف عامل بلقاح كورونا بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

تظيم قوافل إلى مقرات العمل لتطعيم العاملين بلقاح كورونا

وأشار رئيس شركة الخدمات الطبية لـ«الوطن»، إلى أن الشركة قامت بتطعيم جميع أعضاء الشركة القابضة، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات شركات التوزيع والإنتاج والكهرباء بالمقر الرئيسي بمستشفى الماظة، لافتا إلى أن كل رئيس قطاع يقوم بعمل جدول لجميع العاملين وتقوم شركة الخدمات الطبية بتظيم قوافل إلى مقرات العمل لتطعيم العاملين فيه ضمن خطه الدولة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

تطعيم العاملين بديوان عام الشركات والفروع التابعة لها

وأضاف رئيس شركة الخدمات الطبية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة يتم توفير فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركات والفروع التابعة لها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان انتظام العمل والحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

الخطوات التي يجب أن يتبعها العاملون بقطاعات الكهرباء للتسجيل لأخد لقاح كورونا

وأشار رئيس شركة الخدمات الطبية إلى أن الشركة قامت بتوزيع منشور بكل القطاعات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة به كل الأسئلة والإجابات عن وحدات تطعيم كورونا بشركة الخدمات الطبية، لافتا إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها العاملون بقطاعات الكهرباء للتسجيل لأخد اللقاح بالمستشفيات التابعة للشركة، وهي كالتالي:

- بعد التسجيل فى موقع وزارة الصحة المصرية

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

- إذا كنت ترغب فى أخذ اللقاح بأحد مستشفيات الكهرباء قم بالتسجيل فى المكان الذى ترغب فى التوجه إليه:

- للتسجيل فى وحدة لقاحات مستشفى كهرباء ألماظة

https://forms.gle/puPcUEWKYsH8GGvf6

- للتسجيل فى وحدة لقاحات مستشفى كهرباء الاسماعيلية

https://forms.gle/J9RmFF9RoUSviZxi9

- للتسجيل فى عيادات جليم والإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية

https://www.facebook.com/108990670745280/posts/384496603194684/

لاستخراج شهادات التطعيم المعتمدة للسفر

https://www.facebook.com/108990670745280/posts/384557539855257

- ثم انتظر وصول رسالة قصيرة على رقم المحمول الذى سجلته فى وزارة الصحة توضح موعد تلقى اللقاح فى الوحدة التى قمت بالتسجيل فيها.