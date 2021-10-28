انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث عشر للجراحة العامة بمستشفى المحلة

شهد نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبري في الغربية، انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث عشر للجراحة العامة لأطباء مستشفى المحلة العام، اليوم، تحت رئاسة الدكتور أمين الرفاعي رئيس قسم الجراحة والرئيس الشرفي الدكتور حمادة داود، أستاذ الجراحه طب طنطا، والدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام، وأعضاء اللجنة المنظمة، الدكتور أحمد فهيم، والدكتور كريم حمادة.

جاء ذلك بحضور عدد من الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ومتخصصين في مجال علوم الجراحة من مستشفيات عامة بطنطا والمحلة وسمنود والمنصورة الدولي.

عرض العديد من الأبحاث العلمية

وأكد الدكتور أمين الرفاعي رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيتناول عرض الأبحاث العلمية في مجال الجراحة العامة لعدد من الباحثين والاستشاريين بجامعات طنطا والمنصورة، لرفع كفاءة وخبرات الأطباء المشاركين.

مدير المحلة العام:نقل الخبرات التدريبية والعلمية

وأعلن الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام، أن المؤتمر يتضمن محاضرات لنقل الخبرات التدريبية والعلمية من كبار الأطباء إلى حديثي التخرج مؤكدا أن عقد المؤتمر اليوم جاء عقب توقفه بسبب جائحة كورونا مناشدا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وكيل الصحة بالغربية: تعميم الندوات واللقاءات العلمية والطبية

في المقابل أصدر الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته إلي الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي بالمستشفيات، بضرورة تبادل الخبرات العلمية في مجال الجراحات العامة من خلال تدشين وتعميم الندوات والورش واللقاءات العلمية بين كبار الأطباء والشباب سعيا لرفع كفاءات الخدمات العلاجية والطبية بشكل دوري.