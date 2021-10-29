4 أفكار لمشروعات تضمن لك ربحا ماديا مناسبا.. «لو مش بتدور على وظيفة»

في الوقت الذي تدعم فيه الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدأ شباب كثيرون في التخلي عن أحلام الوظيفة، والاتجاه إلى إقامة «البيزنس» الخاص بهم، من خلال توفير أي مبلغ مالي يمكنهم من بدء مشروعهم الخاص، بدلا من البحث عن وظائف شاغرة.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» عددا من الأفكار لمشروعات، يمكن للشباب إنشاؤها بمبلغ مالي في حدود 50 ألف جنيه، وفق حديث خبير التوظيف، حسام علي، التي جاءت كالتالي:

مشروعات يمكن إنشاؤها بمبلغ 50 ألف جنيه

وقال خبير التوظيف، حسام علي، لـ«الوطن»، إن هناك عدد كبير من المشروعات التي يمكن إنشاؤها برأس مال صغير، لا يتجاوز الـ50 ألف جنيه، وجاءت أفكار تلك المشروعات، كالتالي:

1- مشروع للمأكولات الشعبية

يستطيع للشاب الراغب في إنشاء مطعم خاص به، البحث عن نوع الطعام الأكثر شعبية في المنطقة التي يرغب افتتاح المطعم فيها، وبعد تحديد نوع المأكولات، يمكن أن يقوم باستئجار محل بمبلغ مالي صغير، ثم بعد ذلك يقوم بشراء المواد الخام المستخدمة لصنع الطعام، كما يمكن الاستعانة بشخص متخصص في إعداد نوع الطعام ذلك.

2- كشك قهوة

يُعد مشروع كشك القهوة من أفضل المشروعات التي يمكن إنشاؤها، فلا غنى عن تناول المشروبات الساخنة، أو تلك التي تحتوي على الكافيين، وما يحتاج إليه الراغب في إنشاء ذلك المشروع، هو شراء معدات صنع القهوة، والبحث عن مكان حيوي يمكن الحصول على كشك به، ثم يبدأ مشروعه.

3- محل لبيع المنظفات

لا يمكن لسيدة المنزل الاستغناء عن المنظفات، إذ يبحثن دائما عن المنظفات الأفضل، ويمكن لراغبي إنشاء مشروع ذات ربح مضمون، استئجار محل في مكان آهل بالسكان، وشراء المواد الخام للمنظفات، ثم يقوم هو بصناعتها في المحل بعد دراسة ذلك.

4- محل لبيع الإكسسوارات والهدايا

تهتم الكثير من الفتيات بشراء الاكسسوارات المختلفة، وذلك حتى تستطيع استكمال إطلالتها بتلك اللمسات الجمالية البسيطة، لذلك مشروع بيع الإكسسوارات من أكثر المشروعات التي يكون ربحها مضمونا، ويستطيع الراغب في إنشاء مشروع خاص به استئجار محل بمبلغ مالي بسيط، وشراء بضائع بما تبقى معه من أموال.