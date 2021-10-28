ضبط 35 طربة حشيش بحوزة متهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، يتاجر في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 35 طربة لمخدر حشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.