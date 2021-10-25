ضبط 3 تجار مخدرات بالغربية بحوزتهم «حشيش وبانجو»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام «ثلاثة أشخاص– لإثنين منهم معلومات جنائية»، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 64 طربة حشيش

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بأراضي زراعية بإحدى القرى بدائرة المركز، وبحوزتهم «64 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلوجراما – كمية لمخدر الهيدرو - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة».

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.