انتخاب مجلس إدارة جديد بنادي الصيد الرياضي في المنصورة

انطلقت أعمال الجمعية العمومية بنادي الصيد الرياضي بالمنصورة في الدقهلية، لانتخاب مجلس إدارة جديد دورة 2021/2025، بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، وبحضور الدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، و محمد علام المدير التنفيذي لنادي الصيد الرياضي .

إشراف قضائي كامل

وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار إيهاب صلاح الدين إبراهيم، المشرف على العملية الانتخابية بنادي الصيد الرياضي، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

بدأت عملية التصويت في الجمعية العمومية بنادي الصيد الرياضي في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء.

وتجري العملية الانتخابية بنادي الصيد الرياضي بالمنصورة على مقعد نائب الرئيس ومقاعد أعضاء فوق السن للأعضاء بالجمعية العمومية بنادي الصيد الرياضي بالمنصورة ويبلغ من لهم حق التصويت والحضور 504 أعضاء بالجمعية العمومية بنادي الصيد الرياضي.

إجراءات أمنية مشددة

وتجري العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة في تأمين الناخبين وإجراءات احترازية مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي .

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت انعقاد العديد من الجمعيات العمومية للنوادي ومراكز الشباب في الفترة الأخيرة منها نادي جزيرة الورد بالمنصورة، ونادي الحوار الرياضي، وستاد المنصورة الرياضي، وناضي المنصورة الرياضي، ونادي ميت غمر، ومركز شباب ميت غمر.