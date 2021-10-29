تعرف على مشروع السعادة الجديدة في مدينة شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أحد المقاصد السياحية العالمية في موسم الشتاء، لافتا إلى أن السياح الأوروبيون يفضلون قضاء عطلات الشتاء في شرم الشيخ لأنها مشتى، موضحا أنه خلال فترات انخفاض نسب الاشغالات السياحية جرى القيام بعملية تطوير شاملة في كل أحياء وشوارع المدينة لتصبح أكثر جمالا وجاذبية من ذي قبل ليشعر السائح بأن مدينة السلام اختلفت.

أضاف أنه جري العمل على هوية بصرية للمدينة ونفذتها الجامعة الألمانية وأصبحت المدينة ذات هوية بصرية منفردة، مشيرا إلى أن هناك مشروع جديد تسعي المحافظة إلى تطبيقه وهو مشروع معايير السعادة MITA (Magic In The Air) لتكون مدينة شرم الشيخ أحد أهم مدن العالم التي تطبق معايير MITA في كامل المدينة.

تعرف علي مشروع MITA

وأكد المحافظ أن البداية ستكون بميدان السلام في شرم الشيخ، كمرحلة أولى تتضمن أعمال استحداث لمنطقة احتفالات وفعاليات، وتنفيذ معرض مفتوح، وأيضا عرض متعدد الوسائط مبهر للزائرين والسائحين، وإضافة بعض أعمال الإنارة الفنية، وكذا تطوير الإشارات المرورية المحيطة بالميدان بتصور حديث ومبتكر نظرا لزيادة أعداد الزائرين المتوقعة بعد التطوير بما في ذلك إضافة مصدات إلكترونية لغلق الميدان بالكامل أثناء الاحتفالات.

وتوقع أن يكون ميداني السلام والصداقة بشرم الشيخ مزارين سياحين عالمين وواجهة لمدينة شرم الشيخ لقرب الميدانيين من مطار شرم الشيخ الدولي.

يشار الي أنه تعتبر معاييرMITA هي أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره.

المحافظ ومدير الأمن يستمعا لشرح المشروع

استمع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء شريف رؤوف مدير الأمن، لشرح الخطوات التنفيذية لتطوير ميدان السلام و ميدان الصداقة بشرم الشيخ طبقا لمعاييرMITA من الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والدكتور محمد غانم استشاري الشركة الوطنية للبصريات بوزارة الدفاع، والمهندس أحمد إبراهيم عبد الهادي ممثل شركة البصريات - وزارة الدفاع (جهة تنفيذ المشروع).

حضر اللقاء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

تقوم هذه الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من ٢٠ عنصر من عناصر المكان لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية.

ومن أهم هذه العناصر : الاضاءة والصوتيات والتصميم المعماري والأعمال الفنية والبصرية والموسيقى والمنحوتات والرائحة المميزة للمكان والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.