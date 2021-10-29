ضبط بلطجي اقتحم صيدلية وهدد العاملين بسلاح أبيض في المحلة

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية شخصا اعتدى على العاملين بصيدلية بنطاق قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى، وهددهم بسلاح أبيض، فضلا عن الاعتداء على مواطن حاول التدخل وأصابه بجرح قطعي في الرأس.

وتلقى اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا من إيمان إبراهيم محمود، صيدلانية وصاحبة صيدلية بقرية بشبيش، تفيد بتعرضها والعاملين بالصيدلية لاعتداء من «عبدالعزيز.ا.ا»، من أبناء القرية، مؤكدة أن المتهم دائم الاعتداء على العاملين بالصيدلية والمحلات التجارية المجاورة باستخدام سلاح أبيض، وعند تدخل أحد المواطنين أصابه بجرح قطعي في الرأس.

جهود أمنية لضبط المتهم وتأمين المواطنين

وبسؤال المجني عليهم أقروا باعتياد المتهم على تهديد أهالي القرية وفرض سطوته وسيطرته باستخدام الأسلحة البيضاء والاعتداء علي كل ما تسول له نفسه الاعتراض على سلوكياته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وأفاد شهود عيان للحادث بوجود خلافات بين بلطجي وإحدى العاملات بذات الصيدلية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر تحت رقم 34555 جنح مركز المحلة الكبرى لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.