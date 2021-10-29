إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توك توك» غرب بني سويف

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث إنقلاب «توك توك»، بالطريق الدائري بمدينة إهناسيا، غرب بني سويف، وجرى نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي، واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه الحادث.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بانقلاب توك توك في إهناسيا

تلقى اللواء طارق عبد الرحمن مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الدائري بمدينة إهناسيا، فوجه إلى تخصيص سيارات إسعاف لنقل المصابين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن المصابين هم «مصطفى رجب سامي، 9 سنوات، مقيم بمركز ببا، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبد الرحمن رفعت محمد، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، مقيم بمركز ببا، وأحمد رجب محمد، 18 سنة، مقيم بمركز ببا، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى».

من جانبه وجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إلى توفير كافة أوجه الرعاية للمصابين، وإجراء الأشعات اللازمة لهم وفحصهم طبيا وتوفير العلاج لحين تماثلهم للشفاء، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.