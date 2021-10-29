مخالفات بناء يصعب التصالح بشأنها.. اعرفها

تواصل المحافظات متابعة أعمال فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء للبت في طلبات التصالح التي يصل عددها لـ2,8 مليون طلب تصالح، وتساءل البعض «هل في حالة وجود عيب إنشائي في المبنى يمكن تقنين المخالفة محل التصالح؟».

وأكدت لجنة التصالح المعنية بالرد على تساؤلات المواطنين أن اللجان المختصة تعاين المخالفة محل التصالح، وإذا تبين وجود أخطاء أو عيوب إنشائية يتم طلب تقرير سلامة إنشائية من صاحب الشأن، وبعدها يتم البت في طلب التصالح، وإذا تأكد وجود عيوب إنشائية يصعب التصالح على المخالفة حفاظا على سلامة المواطنين، كما أن قانون التصالح في مخالفة البناء يحظر التصالح على مخالفة تعاني من عيوب إنشائية.

طلاء الواجهات

كما اشترط قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة طلاء واجهات العقار محل التصالح في المدن وليس القرى، مع استثناء حالات من طلاء الواجهات في حالة أن المبنى مجرد أعمدة خرسانية وقتها يجوز التصالح دون طلاء الواجهات بعد مطابقة اشتراطات قانون التصالح في مخالفات البناء على المخالفة.

إزالة المخالفة محل التصالح

وأوضح قانون التصالح أنه في حالة إزالة مخالفة البناء محل التصالح يسقط التصالح عليها، وبالتالي في حالة سداد أي مبالغ قيمة تصالح من حق صاحب طلب التصالح استرداد الأموال التي دفعها إذا أزال المخالفة لأن قانون التصالح معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة.

تقنين مخالفات بناء

وأوضح قانون التصالح في مخالفات البناء أنه يمكن تقنين وضع مخالفة بناء ينطبق عليها القانون داخل عقار به مخالفات أخرى محظور التصالح بشانها، شريطة أن التصالح على مخالفة أو وحدة سكنية لايمنع إزالة المخالفات غير المسموح بالتصالح فيها، علاوة على أن قيمة التصالح تحدد حسب الأسعار الموجودة بكل منطقة وحي وأقرتها لجان المحافظة، وفي حالة وجود أكثر من مخالفة متنوعة يتم حساب قيمة التصالح ومخاطبة صاحب الشأن بسدادها بعد قبول ملف التصالح.