مصرع شابين في انقلاب موتوسيكل بطريق «الحلة – الكلابية» جنوب الأقصر

لقي شخصان مصرعهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية «موتوسيكل» بمنطقة قرية «الشيخ فضيل» التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، نتج عنها مصرع شابين نتيجة الحادث، إذ تسببت السرعة الزائدة للدراجة البخارية في انقلابها على طريق «الحلة – الكلابية»، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، كما تم استخراج تصاريح الدفن ودفن المتوفين.

بلاغ لمدير الأمن

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يفيد بمصرع شابين على إثر انقلاب دراجة بخارية بقرية «الشيخ فضيل»، على طريق «الحلة الكلابية»، التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بمرفق إسعاف الأقصر، إلى مكان الحادث، ونقلت جثث المتوفيين، وهما «محمد.ع.ع» 17 عاما، و«محمود.ع.ص» 16 عامًا.

استخراج تصاريح الدفن

وفور انتقال سيارات الإسعاف، نقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي «مستشفى إسنا المركزي»، واستخراج تصاريح الدفن لجثث المتوفيين، كما تم تحرير محضرًا رسميًا بالحادث داخل مركز شرطة إسنا.