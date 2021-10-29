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محمود مسلم

استبعاد طلاب بالمنوفية من المدرسة بسبب فيديو يخالف تقاليد المجتمع

كتب:

الوطن
07:35 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
طارق شوقي

طارق شوقي

علَّق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الفيديو المتداول لمجموعة من الطلاب بالمنوفية يمارسون بعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع في أحد المنازل، حيث وجَّه الوزير باستبعاد الطلاب المشاركين في الفيديو المتداول، من المدرسة لحين انتهاء الشؤون القانونية بالوزارة من أعمالها في هذا الشأن.

والطلاب هم: «م.ف.س» بالصف الأول الإعدادي، والطالب «هـ.ع.خ» بالصف الثاني الإعدادي، والطالب «م.أ.ع» بالصف السادس الابتدائي، والطالب «م.أ.م» بالصف الثاني الإعدادي.

الوزير يتواصل مع «تعليم المنوفية» لمتابعة الواقعة

وحرص الوزير على التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمتابعة الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الشأن، والتي من بينها تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر وإجراء حملة توعية بين الطلاب.

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