تنفيذ 128 مشروعاً خدمياً بقرى «مطوبس» بكفر الشيخ

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها لخدمة أهالى القرى فى المحافظات، وتشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، نشاطاً مكثّفاً فى جميع القطاعات الخدمية لإقامة مشروعات «حياة كريمة» بـ18 قرية و187 تابعاً بمركز مطوبس الأشد فقراً، يمثلون 10% من تعداد سكان المحافظة، وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و565 ألفاً و20 نسمة، وفقاً لآخر إحصائية لعدد السكان، و10% من مساحتها، لتكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، فتم البدء فى 128 مشروعاً من أصل 588، وتم الانتهاء من 12 بالقرى.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحدة «الجيومكانية» بإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التى سيتم إقامتها بقرى «مطوبس»، والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلى بالمستهدف، لعمل خريطة تفاعلية، وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث أى تعديل على البنية التحتية التى سيتم تنفيذها.

وأثنى «نور الدين» على الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبس ضمن «حياة كريمة»، مشيراً إلى أنه يتابع الأعمال بالمشروعات الخدمية على الأرض بصفة يومية، مؤكداً حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بأعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين الترع، وتوصيل الغاز للمنازل والإنترنت، وإقامة مجمّعات خدمية، سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطرى فى المبنى نفسه، مشيراً إلى أنه تمت زيادة 100 كيلو تبطين ترع زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين جميع الترع والمجارى المائية بقرى مركز مطوبس.

وأضاف المحافظ أنه «جارٍ إنشاء 588 مشروعاً تشمل جميع القطاعات، منها 48 مشروع صرف صحى، تم البدء فى 16 منها، بتكلفة 1.150 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات صرف (اتحاد أوروبى)، وسيتم الربط عليها بمشروعات صرف (حياة كريمة)، و21 مشروعاً لمياه الشرب، تم البدء فى 19 منها، كما تم الانتهاء من مشروعين بتكلفة تقديرية 504.50 مليون جنيه، وجارٍ تغيير خط بطول 800 متر لخدمة القرى، وفى قطاع الصحة 25 مشروعاً، و86 بالتربية والتعليم (مدارس وأبنية)، وتم البدء بـ37 مشروعاً، وتم الانتهاء من 5 مدارس بتكلفة 270 مليون جنيه، و19 مشروعاً بالشباب والرياضة ومراكز الشباب، وتم البدء بـ16 منها بتكلفة 270 مليون جنيه».

«البشبيشي»: إقامة 19 مشروعاً للغاز الطبيعي و15 للاتصالات و93 للكهرباء و9 في قطاع تحسين البيئة و12 لتدعيم الوحدات

وأوضح عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أنه ستتم إقامة 19 مشروعاً خاصاً بالغاز الطبيعى لتوصيله إلى جميع منازل القرى، و15 أخرى خاصة بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط إنترنت فائقة السرعة، كما تم إدراج 144 طريقاً لإعادة تأهيلها ورصفها، و93 خاصاً بقطاع الكهرباء والإنارة العامة، وأنه تم البدء بمشروعين منها بتكلفة 1.193 مليار جنيه، وسيقام 12 مشروعاً تنموياً، و9 مشروعات فى قطاع تحسين البيئة، و12 لتدعيم الوحدات.

تبطين ترعة «العطف» ينقذ «نهطاي» بالغربية من الثعابين.

وفى الغربية على مدى عشرات السنين من قبل، ارتفعت شكاوى الأهالى والمزارعين من وباء تحمله ترعة «العطف»، التابعة لقرية نهطاى بمركز زفتى؛ حيث باتت مرتعاً للحشرات ومركزاً للمخلفات، يتضرّر منها الكبير والصغير، وما إن أطلق الرئيس مبادرة تبطين الترع، حتى انطلقت أعمال الحفر وصب الخرسانة لتنفيذ المشروع الذى يقلل الفاقد من المياه، ويعِدُ بحياة خالية من الأمراض والأوبئة لجيران تلك الترع.

الأهالي: هيكون فيها ميّه نضيفة مش هتقطع عن محصولنا

وقال المزارع عبدالله أحمد، أحد أهالى القرية: «عانينا كثيراً من انقطاع المياه عن الأرض، ساعات كتير طول اليوم وأوقات المحصول بتاعنا كان بيتضرر من ده، والترعة دى كانت مليانة حشرات وبيطلع منها تعابين بنخاف على بيوتنا منها، لكن بعد التبطين، هيكون فيها مياه نضيفة والمياه مش هتقطع عن محصولنا». وقال المزارع أحمد عشماوى: «فى السابق، كنت أخشى على أطفالى من السير بجوار الترعة خوفاً عليهم من الحشرات الضارة التى تخرج منها، وبعد تبطينها وسريان المياه النظيفة بها لم أعد أمنع أطفالى من اللعب بجوارها».

وقالت سمر صبحى: «كنت باخاف على أولادى يدخل البيت تعبان ولّا حشرات تؤذيهم، دلوقتى الحمد لله المكان بقى نضيف وأمان».