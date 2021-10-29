حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الميزان تعطي لأصدقائها الأولوية في حياتها، كما تتميز سيدة هذا البرج بكونها من الشخصيات التي تستطيع الموازنة بين جميع أمورها الحياتية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين، وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويجلبان لك التقدير وحب الآخرين، وتقوم بخيارات موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.