ندوات للتوعية الرقمية وحملة «سلامة قلبك» ضمن «حياة كريمة» بالغربية

كشفت هبة الشرقاوي، منسق مساعد «حياة كريمة» بالغربية، عن المبادرات المنبثقة عن «حياة كريمة» في المحافظة، قائلة إن مبادرة «سلامة قلبك»، تقام بالتعاون مع جمعية الفنان محمد ثروت، وجمعية الدكتور علاء الغمراوي «قلوب أصحاء»، بالمحلة الكبرى، إذ بدأت الحملة في قرية «حانوت» وتستمر في باقي قرى زفتى.

تفاصيل مبادرة «سلامة قلبك» في قرى زفتى

وأضافت «الشرقاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد أبوزيد، اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن العيوب الخلقية في القلب وأمراض القلب التي تصيب الأطفال في سن مبكرة وحتى سن 10 سنوات.

ولفت إلى أن المبادرة استهدفت المبادرة الكشف على مجموعة من الأطفال في «حانوت»، وجرى اكتشاف إصابة بعضهم بمشكلات وتحويلهم لإجراء عمليات قلب بالمجان، وهي 7 حالات، وتوفير العلاج بالمجان للحالات التي تحتاج للعلاج بالتعاون مع الجمعيات المشاركة.

أتوبيس متنقل للمبادرة

وأشارت إلى أن جمعية «قلوب أصحاء»، خصصت أتوبيس متنقلا للمبادرة، للتنقل بين قرى زفتى بسهولة، وهذا الأتوبيس يحتوي على كل الأجهزة الحديثة التي تتمكن من الكشف على العيوب الخلقية في القلب، مما يسهل كثيرا على الأطفال والأهالي.

وأفادت بأن هناك مستشفيات تشارك مع المبادرة، بالغربية، وهناك تنسيق كامل بين مختلف الجهات لمساعدة الأهالي في زفتى، كما أن جمعية «قلوب أصحاء» تتعامل بشكل مباشر مع مركز القلب بالمحلة، وتحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي، وتجرى العمليات بالمجان، وتحديد موعد إجرائها يكون مباشرة.

ندوات التوعية الرقمية تغطي 60% من قرى الغربية

وعن ندوات التوعية الرقمية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، قالت إنه جرى عقد العديد من الندوات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة، وقرى تغطية 60% من القرى بهذه الندوات، وهناك إقبال كبير من الأهالي.