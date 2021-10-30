قناة عراقية تحصل على حقوق بث الدوري السويدي وبطولات آسيا.. اعرف ترددها

نجحت القناة الرابعة الرياضية العراقية حصريا، في الحصول على حقوق بث بطولة الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم وبشكل رسمي.

ووقّعت القناة العراقية عقدًا تحصل من خلاله على حقوق بث بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم حتى عام 2023.

وكشف غزوان جاسم، المدير العام للقناة الرابعة العراقية، عن إطلاق القناة الرابعة الرياضية، مضيفا بأن أولى البطولات المنقولة ستكون بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية والتي بدأت يوم 4 أكتوبر، وبشكل حصري على القناة، وترددها «11137H27500».

وأضاف «جاسم»، «اتفقنا مع مجموعة من المعلقين العرب، المعروفين للتعليق على كل المباريات التي سيتم بثها حصريا»، منوها بأن القناة الرابعة العراقية حصلت بالفعل على حقوق بث مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وتبث المباريات عبر تطبيقها على الإنترنت وحساباتها على السوشيال ميديا.

خطوات ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية 2021

- يقوم الراغب في إضافة القناة على جهاز الرسيفر الخاص به بتوجيه أسطوانة الدش نحو قمر النايل سات.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على زرار «MENU» الموجود بجهاز التحكم أو الريموت.

- ثم يقوم الراغب في تنزيل القناة على جهاز الريسيفر بالضغط على زر «تركيب».

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بإضافة القناة.

- ثم يتم إدخال تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية على النايل سات والسالف ذكره.

- ثم يتم الضغط على بحث حتى يتم تنزيل القناة.

- ويستطيع المشاهد بعد ذلك نقل القناة إلى مجموعة سهل الوصول إليها حتى يتمكن من مشاهدة المباريات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن القناة الرابعة العراقية الدولية تم انطلاقها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لعام 2021، لتكون بذلك أول قناة عراقية رياضية تمتلك محتوى دوليا، وذلك بعد أن حصلت على حقوق بث بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم حتى عام 2024، كما أنها تنقل جميع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم.