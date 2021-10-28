«التنمية المحلية»: إزالة 9 آلاف مبنى مخالف خلال 17 يوما فقط

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استرداد 8 آلاف و256 فدانا بعد إزالة 2804 حالات تعدي وأكثر من 9 آلاف مبنى مخالف، وذلك خلال 17 يوما فقط.

وأكدت «التنمية المحلية» في بيان صحفي قبل قليل، على أن الإزالات بدأت في 11 أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الغد، حيث يتم المتابعة اليومية مع جميع محافظات الجمهورية لتحقيق المستهدف في إطار الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمستمرة لـ26 نوفمبر المقبل.

وزير التنمية المحلية: حملة الإزالات بدأت 11 أكتوبر ومستمرة حتى غدا السبت

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم التنسيق مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها، من أجل عدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، سواء بالزراعة أو بالبناء، مع استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع.

وفي الإطار ذاته، كان «شعراوي» قد صرح إن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمباني المخالفة، وذلك في 11 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمبانى المخالفة، في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.

تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات

جدير بالذكر أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، من أكثر الملفات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى، حيث يتابع ذلك الملف باستمرار، بالإضافة لوجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، لتحقيق الهدف من هذه الحملات، وفقًا للخطط التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة الـ 18.