ضابط شرطة نجح في الإيقاع بتاجر مخدرات بالطالبية.. «عمل نفسه زبون»

اتخذ من مكتب العقارات الذي يملكه في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، ستارا لإخفاء تجارته غير المشروعة عن أعين رجال الشرطة، لم يكتفي بالرزق الحلال الذي صور له الشيطان أنه قليل، ووسوس له ليزج به في طريق هو نفسه يعلم نهايته، لكن حلم الثراء السريع كان دائما يضع في مخيلته أن تجارته في المخدرات لن تنكشف.

خطة رسمها المتهم

الاتجار فى المخدرات صارت الخطة كما رسمها تماما، وبدأ يستمتع بجني الأموال، ويتوسع أيضا في التجارة التي لم تقف عند الاتجار في الحشيش فقط، بل تطرق أيضا إلى الاتجار في السلاح، يوما بعد يوم يشاهد المتهم «محمد. ج. ص، 32 عاما، تاجر عقارات» تجارته وهي تكبر ويمتليء قلبه بالفرحة لما حققه من إنجاز في التجارة في وقت قليل، لكن على الجانب الآخر كان صيته قد أذيع بين الجميع واشتهر بتجارته.

الواقعة موثقة بالكاميرات

تفحش تجارته لم يكن له صدي جيد عليه، لكن جعل الأعين كلها تتجه صوبه، حينها لم يكترث بشئ نظرا لأن تعامله أصبح مع علية القوم وظن أنه يمتلك الأموال التي تساعده إذا وقع في أي مكروه أن يخرج منه، لكنها لم تشفع له حينما تم القبض عليه متلبسا وهو يزاول نشاطه غير المشروع أثناء استقلاله سيارته «هيونداي كريتا»، رغم محاولته التنصل من جريمته إلا أنه لم ينجح نظرا لأن الشخص الذي كان يشتري منه اتضح أنه أحد ضباط قسم شرطة الطالبية، تنكر في هيئة زبون لكي يتمكن من القبض على المتهم، وكان ذلك موثقا بالفيديو.

اعترافات المتهم

أغلقت كل السبل في وجه المتهم ونفذت كل الحيل والثغرات التي قدمها المحامون في حقه، وتم مواجهته بالفيديو والتحريات التي أجرتها مباحث القسم وتحقيقات النيابة العامة، واعترف تفصيليا بالواقعة وأنه تم القبض عليه أثناء حمله حقيبة حمراء اللون وبها عدد 6.5 ترب من الحشيش المغربي، وكتر أصفر اللون ذي نصل معدني يساعده على تقطيع تجارته ليتمكن من توزيعها على عملائه، ومبلغ مالي 500 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة.

المشدد 15 عاما

لم يجد المتهم مفرا أمام كل الأدلة التي قدمت ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها، وأحالت القضية لمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما ضد المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى وعضوية المستشارين سعيد أيوب يوسف وسامح رمزي محمد وإيمان الإمام علي وأمانة سر صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا.