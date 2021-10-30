«مايكروسوفت» تتخطي «آبل» لتصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية

أزاحت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، شركة «آبل» من عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، أمس الجمعة، وتراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة «آيفون» بنحو 2%.

وارتفع سهم «مايكروسوفت»، 2.2% لمستوى قياسي، مسجلا 331.62 دولار، بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان سهم شركة مايكروسوفت، شهد في عام 2021، ارتفاعا بنسبة 49%، حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة.

وعانت شركة «آبل»، من تراجع بقيمة 6 مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الـ4 بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، فيما حذر رئيس الشركة تيم كوك، من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم «آبل»، 1.8% مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار، وارتفع سهم «آبل»، 13% فقط هذا العام حتى الآن.

محلل: مايكروسوفت تستفيد من التحلو الرقمي

من جانبه، قال المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركت» ريشي جالوريا: «ما زلنا في الأيام الأولى في التحول الرقمي ومايكروسوفت تستفيد من هذا الاتجاه»، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاييننشال تايمز» البريطانية.

وكانت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية، قالت في وقت سابق، إن «مايكروسوفت» تستعد للإعلان عن حاسب منافس مجهز بنظام تشغيل معدل عن أنظمة ويندوز.

وأشارت أحدث التسريبات، إلى إن مايكروسوفت ستعلن عن حاسب «سيرفاس» المحمول الجديد، وسيطرح بأسعار رخيصة ليشكل منافسة لأجهزة «كروم بوك» التي تستعمل حاليا من قبل الطلاب والمؤسسات التعليمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.