مدبولي يهنئ الإمارات بنجاح تنظيم «إكسبو 2020 دبي»: حدث استثنائي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم المشرف والاستضافة المبهرة للحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، قائلا إنه يعد حدثا استثنائيا لانعقاده لأول مرة في دولة عربية شقيقة، تربطها بمصر علاقات وطيدة واستثنائية، كما ينعقد في فترة شهد العالم تحديا جديدا من نوعه وهو جائحة «كوفيد 19».

قرب الجناح المصري من الإماراتي يعكس الترابط الأخوي بين الدولتين

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات اليوم الوطني المصري بمعرض إكسبو دبي، أن قرب موقع الجناح المصري من الجناح الإماراتي يعكس مدى الترابط الأخوي بين الدولتين الشقيقتين، موجها التهنئة لقيادة وحكومة وشعب الإمارات الكريم بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس اتحاد دولة الإمارات، متطلعين لاستمرار التقدم الرقي والنجاح في مسيرة النجاح المستدام للإمارات.

وتابع: «أرغب في التعبير عن خالص شكري وتقديري لحكومة دولة الإمارات على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة للوفد الرسمي المصري الذي يتشرف أن يكون هنا اليوم لنحتفل معا باليوم الوطني لمصر بساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي».