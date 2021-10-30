مدبولي: «الجمهورية الجديدة» تلبي طموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ ضيوف الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي» سيتعرفون على الإنجازات التي تحققت على أرض مصر من مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والصناعات والنقل والطرق والزراعة والإسكان والطاقة الجديدة والمتجددة.

الجناح المصري يستعرض موضوعات التنمية المستدامة والتعايش ورفع جودة الحياة

وأضاف «مدبولي»، خلال فعاليات اليوم الوطني المصري بمعرض «إكسبو دبي 2021»، أنَّ الجناح المصري بالمعرض يستعرض أيضًا موضوعات التنمية المستدامة والتعايش ورفع جودة الحياة متمثلة في الارتقاء بجودة التعليم والاهتمام بالصحة والعامة وإثراء الثقافة وتمكين المرأة وتشجيع الشباب والاهتمام بذوي الهمم.

واشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في مارس الماضي إطلاق «الجمهورية الجديدة»، والتي تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بما يلبي تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل ويعزز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية إقليميا ودوليا.

وأكّد أنَّ مصر كرست خلال السبع سنوات الماضية جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للفرص، من خلال عمل متفاني من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، وقد انتهت مصر من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ في 2014، إضافة أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن.

الدولة تعزز دور القطاع الخاص لتحويل مصر لمنظومة رقمية

وأوضح أنَّه جرى إنجاز من الناحية الاقتصادية الكثير من المشروعات التي عكست بشكل واضح ملامح الجمهورية الجديدة مثل تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والمرافق والمياه والصرف الصحي ومشروعات المدن الجديدة وإنشاء الأنفاق وتوسعة الطرق الرئيسية والمحاور وإنشاء المطارات والمواني.

ولفت إلى أنَّ الدولة تعزز دور القطاع الخاص في ظل خطة طموحة لتحويل مصر لمنظومة رقمية شاملة، ما أسهم في إقامة شبكة مترابطة من الطرق الداخلية تيسر عملية الاتصال بدول الجوار الإقليمي وهو ما جعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم.