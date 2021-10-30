طرق معرفة نتيجة الحجز فور الإعلان عنها لحاجزي «سكن لكل المصريين 2»

ينتظر حاجزو المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، خلال هذه الفترة، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، حتى يطلع المواطنون الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، على نتيجة الفرز، ومن ثم معرفة المرحلة المقبلة التي تلحق بإعلان النتيجة، سواء الفوز أو رفض الطلب.

شقق «سكن لكل المصريين 2»

لذا يبحث عدد كبير من حاجزي شقق «سكن لكل المصريين 2»، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن طرق معرفة نتيجة الحجز فور الإعلان عنها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عقب الانتهاء من عملية الفرز والاستعلام لطلبات الحجز المقدمة للصندوق، يتم إعلان نتيجة الحجز وأسماء الفائزين، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هواتف جميع الحاجزين، الذين سجلوها عبر استمارة الحجز التي تم رفعها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرق معرفة نتيجة الحجز فور الإعلان عنها

حيث يتم إرسال نتيجة الفرز لجميع الحاجزين بالمشروع السكني، سواء الفائزين أو الذين تم رفض طلب الحجز الخاص بهم، كي يستطيع كل متقدم للحجز معرفة موقفه من الحجز.

ليست ذلك فقط هي الوسيلة أو الطريقة الوحيدة التي يتم إعلان نتيجة الحجز خلالها، بل يمكن لجميع حاجزي شقق «سكن لكل المصريين 2»، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الرقم القومي وكلمة السر، ومن ثم الاستعلام عن حالة الطلب.

وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أتاح الصندوق عددا من أرقام الهواتف، للتواصل خلالها مع الصندوق، والاستفسار عن أي شيء، بجانب الاستعلام عن حالة طلب الحجز، "1188 أو 5777" من أي تليفون محمول، و"090071117" من أي خط أرضي.