عامل يعثر على رضيعه وسط القمامة في قنا.. معلق برقبتها «مصحف»

عثر عامل في محافظة قنا، على طفلة رضيعة، ليلة أمس ملقاة بشارع مدرسة الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بلاغًا يفيد بالعثور على رضيعة، بشارع المدارس في نجع حمادي، بجوار مدرسة المشتركة، ومعلق برقبتها سلسلة و«مصحف».

إيداع الطفلة في الحضانة

وقام العامل، بتنظيفها والتواصل مع الشرطة بمركز نجع حمادي، وتم تحويل الرضيعة إلى مستشفى نجع حمادي العام؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وإيداعها في الحضانة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.