رئيس الوزراء يتفقد الجناح المصري بـ إكسبو دبي 2020 (فيديو)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين، الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، لقطات من زيارة «مدبولي» للجناح.

ورافق الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالمعرض. كما عرض البرنامج مراسم رفع العلم المصري في معرض إكسبو دبي 2020 في اليوم الوطني المصري.

مدبولي يهنئ الإمارات على حسن التنظيم

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم المشرف والاستضافة المبهرة للحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، قائلا إنه يعد حدثا استثنائيا لانعقاده لأول مرة في دولة عربية شقيقة، تربطها بمصر علاقات وطيدة واستثنائية، كما ينعقد في فترة شهد العالم تحديا جديدا من نوعه وهو جائحة «كوفيد 19».

ويقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، حلقة استثنائية في بث مباشر، من أمام الجناح المصري المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

تجدر الإشارة إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

الجناح المصري يجاور جناح الإمارات

ويقع الجناح المصري في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.