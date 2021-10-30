تحرير محاضر ضد المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور بدمياط برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة للإغلاق والفتح.

تغريم 6 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 6 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل «300 جنيه» وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، شدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا .

تحرير محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة والتحفظ على الإشغالات

في السياق ذاته، شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالزرقا برئاسة توكل نعيم بشن حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمدينة الزرقا وقرية ميت الخولي عبدالله أسفرت عن تحرير عدد من محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وكذلك التحفظ على بعض الإشغالات.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظًا على السلامة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات والأسواق.