تسجيل لقاح كورونا في مصر.. ماذا تفعل حال نسيان الموعد؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، حرص الكثيرون على البحث عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك حتى يستطيعون التسجيل لتلقي رسالة التأكيد الخاصة بهم، وازدادت رغبة الكثير من المواطنين في تسجيل لقاح كورونا خصوصا بعد بدء منع بعض الفئات من دخول المؤسسات التابعين لها مثل منع الطلاب من دخول الجامعات الخاصة بهم.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض المواطنون إلى نسيان الموعد الخاص بهم، إذ يتم إرسال رسالة التأكيد الخاصة بالمواطنين لتناول لقاح كورونا، ويتم تحديد موعد تلقي اللقاح الخاص بهم، وفي حالة نسيان موعد تلقي اللقاح، يمكن للراغب في الحصول على لقاح كورونا تفعيل الطلب الخاص به ليتم تحدلد موعد آخر، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة، كالتالي:

ماذا تفعل حال نسيان موعد تلقي لقاح كورونا في مصر؟

- يقوم المواطن الذي لن يذهب في الموعد المحدد بتلقي اللقاح والراغب في تحديد موعد آخر بالدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار «متابعة حالة الطلب»، حتى يتم تفعيل الطلب الخاص به في تلقي لقاح فيروس كورونا.

- ثم بعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها، مثل رقم التسجيل الذي تم تلقيه على الهاتف المحمول الخاص بالراغب في الحصول على لقاح.

- ثم يتم إدخال آخر 4 أرقام من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- ثم تظهر رسالة أمام المواطن بعد ذلك تشير إلى أنه لن يذهب في الموعد المحدد لتلقي اللقاح.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على إعادة تفعيل الطلب، حتى يتم تحديد موعد جديد له.

- وعندما يتم تحديد الموعد يتم إرسال رسالة نصية جديدة للمواطن بالموعد الجديد الذي تم تحديده له.