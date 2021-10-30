لو عداد الكهرباء عندك فصل.. اعرف عدد الإنذارات قبل تغييره

يواجه عدد كبير من أصحاب عدادات الكهرباء «مسبوقة الدفع - الكودي - الذكي» في بعض الأحيان عملية فصل للعداد بسبب زيادة الأحمال عن المعدل الطبيعي لقدرات العداد الأحادي، خاصة بعد قيام شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتركيب هذه النوعية من العدادات ليصل عدد ما تم تركيبة حتى الأن 10 ملايين و900 ألف عداد للمشتركين.

متى يتم تشغيل العداد مسبق الدفع عن طريق فني من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن السبب في زيادة الأحمال هو أن التيار المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار، لافتا إلى أن أول إنذار فصل الكهرباء 10 دقائق مما يُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار وأن ثاني إنذار فصل نصف ساعة أما ثالث إنذار فصل تام ولابد من تشغيلة عن طريق فني من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

تكاليف المقايسة المقررة ويتم تحديدها وفق القدرة المطلوبة

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الوضع في هذه الحالة يتطلب تغيير العداد «بعداد أقصى قدرة عداد ثلاثي الأواجه» بعد تصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، ويتم تحديدها وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء؟

وحدد المصدر عدد من الخطوات يجب أن يتبعها المشترك لاختبار عداد الكهرباء من الخارج والتأكد من سلامته وهي كالتالي.

- أفصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل «فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة».

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع «العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت» يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى.

- بالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقى بالعداد مرة أخرى.